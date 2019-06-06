YSK Başkanı Güven: Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki...
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YSK Başkanı Güven: Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir.
YSK Başkanı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
Güven: Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir. - ANKARA
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