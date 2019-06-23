Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."
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YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."

38 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır.

YSK Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:29 Kaynak: AA
YSK Başkanı, Güncel
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