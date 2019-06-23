YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."
38 dakika önce
YSK Başkanı Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır.
YSK Başkanı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 09:29 Kaynak: AA
Güven: "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."
Oyunu kullanan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan basın mensuplarına jest
Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu'nun "Mührü göstermeyeceğiz" diyaloğu gülüşmelere neden oldu
Son dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Mazbata hak edine verilecektir
Ekrem İmamoğlu destekçileri soluğu meydanlarda aldı!