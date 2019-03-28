Ysk Başkanı Güven: "Seçimle İlgili Tüm Güvenlik Tedbirlerini Aldık.
12 dakika önce
YSK Başkanı Güven: "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık.
YSK Başkanı
Güven: "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık"
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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