Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Seçimle İlgili Tüm Güvenlik Tedbirlerini Aldık.

Ysk Başkanı Güven: "Seçimle İlgili Tüm Güvenlik Tedbirlerini Aldık.

12 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 09:43 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Güncel
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