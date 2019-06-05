Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere...
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YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere...

1 saat önce

YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir"

YSK Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir"
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:56 Kaynak: AA
YSK Başkanı, Güncel
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