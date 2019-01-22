Ysk Başkanı Güven: "Seçmen Listeleri Askıya Çıktıktan Sonra 165 Kişiyle İlgili İhbar Geldi.
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YSK Başkanı Güven: "Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi.
YSK Başkanı
Güven: "Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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