Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Seçmen Listeleri Askıya Çıktıktan Sonra 165 Kişiyle İlgili İhbar Geldi.

Ysk Başkanı Güven: "Seçmen Listeleri Askıya Çıktıktan Sonra 165 Kişiyle İlgili İhbar Geldi.

58 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Seçmen listeleri askıya çıktıktan sonra 165 kişiyle ilgili ihbar geldi. 7 kişinin sağ olduğu, diğerlerinin öldüğü belirlendi. 7 kişi dışındaki vatandaşlar seçmen kütüğü listesinden düşüldü."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:08 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Güncel
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