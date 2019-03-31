Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Servis Yazılımında Teknik Gereklilik Nedeniyle Yapılan İşlem Sonucunda Siyasi...

Ysk Başkanı Güven: "Servis Yazılımında Teknik Gereklilik Nedeniyle Yapılan İşlem Sonucunda Siyasi...

2 saat önce

YSK Başkanı Güven: "Servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Servis yazılımında teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir. Bu arada herhangi bir veri kaybı yaşanmamış, kesintinin giderilmesinden sonra tüm bilgiler siyasi partilere aktarılmaya devam edilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:29 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Güncel
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