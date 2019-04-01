Ysk Başkanı Güven: "Şu An İtibarıyla 31 Bin 102 Sandık Sisteme Tanımlandı, 84 Sandık İtiraz...
1 saat önce
YSK Başkanı Güven: "Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette.
YSK Başkanı
Güven: "Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:21 Kaynak: AA
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