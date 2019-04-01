Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Şu An İtibarıyla 31 Bin 102 Sandık Sisteme Tanımlandı, 84 Sandık İtiraz...

Ysk Başkanı Güven: "Şu An İtibarıyla 31 Bin 102 Sandık Sisteme Tanımlandı, 84 Sandık İtiraz...

1 saat önce

YSK Başkanı Güven: "Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Şu an itibarıyla 31 bin 102 sandık sisteme tanımlandı, 84 sandık itiraz nedeniyle sisteme taranmamış vaziyette."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:21 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Güncel
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