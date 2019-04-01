Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Şu An İtibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 Milyon 159 Bin 650 Bana Gelen Rakam. Binali...

Ysk Başkanı Güven: "Şu An İtibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 Milyon 159 Bin 650 Bana Gelen Rakam. Binali...

1 saat önce

YSK Başkanı Güven: "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette.

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:18 Kaynak: AA

Ekrem İmamoğlu, YSK Başkanı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK Başkanı Sadi Güven'den Açıklama: Ekrem İmamoğlu Önde Ekrem İmamoğlu: Benim Verdiğim Sonuçları YSK Başkanı da Teyit Etmiştir YSK Başkanı'nın Önde Olduğunu Duyurduğu İmamoğlu'na İlk Tebrik Oyuncu Berna Laçin'den Geldi İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 11:52:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Şu An İtibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 Milyon 159 Bin 650 Bana Gelen Rakam. Binali...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]