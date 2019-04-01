Ysk Başkanı Güven: "Şu An İtibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 Milyon 159 Bin 650 Bana Gelen Rakam. Binali...
1 saat önce
YSK Başkanı Güven: "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette.
YSK Başkanı
Güven: "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu
4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:18 Kaynak: AA
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