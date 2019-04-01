Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Şu Anda Ekrem İmamoğlu Önde"

Ysk Başkanı Güven: "Şu Anda Ekrem İmamoğlu Önde"

44 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Şu an elime son ulaşan sonuçlara göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım'ın oyu 4 milyon 131 bin 761. İmamoğlu önde" dedi.

Ysk Başkanı Güven:
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Şu an elime son ulaşan sonuçlara göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım'ın oyu 4 milyon 131 bin 761. İmamoğlu önde" dedi.

Dün gerçekleşen yerel seçimlerin sonuçları henüz netlik kazanmazken, YSK Başkanı Sadi Güven, eline ulaşan son verilere göre İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söyledi.

YSK binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştiren Güven, "Seçim sonuçlandı, itiraz süreci başladı. Salı günü saat 15.00'e kadar ilçe seçim kuruluna itiraz hakkı var. Önümüzde 2 günlük süreç var. Ardından il seçim kuruluna itiraz edilebiliyor 1 gün süreyle. Kararlar netlik kazanınca da YSK'ya 3 günlük itiraz süreci başlıyor. Biz burada sonuçlara itiraz gelirse bakıyoruz. Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor ve nereden alıyorlar bilmiyorum. Ben Anadolu Ajansı'na bilgi servisi yapmıyorum, benim üzerimden polemik yaratılmasın. Oylar tarandıktan sonra tüm siyasi partilere sonuçları veriyoruz" dedi.

İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy sayımının henüz sonuçlanmadığını sözlerine ekleyen Güven, "İstanbul sonuçlarının netleşip netleşmediğini bilmiyorum itiraz süreci var. Şu an elime son ulaşan sonuçlara göre; Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 159 bin 650, Binali Yıldırım'ın oyu 4 milyon 131 bin 761. İmamoğlu önde" şeklinde konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:03 Kaynak: İHA

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