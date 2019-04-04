Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor
12 dakika önce
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Süreç devam ediyor" dedi.
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven
, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Süreç devam ediyor" dedi.
YSK önünde bekleyen basın mensupları, sabah binaya girişinde Sadi Güven'den, özellikle İstanbul
ve Ankara
'da seçimin ardından yapılan itirazlarla ilgili değerlendirme almak istedi. Basın mensuplarının sorularını almayan YSK Başkanı
Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım" diyerek binaya girdi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:02 Kaynak: DHA
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