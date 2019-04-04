Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor

Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor

12 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Süreç devam ediyor" dedi.

Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Süreç devam ediyor" dedi.

YSK önünde bekleyen basın mensupları, sabah binaya girişinde Sadi Güven'den, özellikle İstanbul ve Ankara'da seçimin ardından yapılan itirazlarla ilgili değerlendirme almak istedi. Basın mensuplarının sorularını almayan YSK Başkanı Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım" diyerek binaya girdi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:02 Kaynak: DHA

Ankara, Sadi Güven, YSK Başkanı, Politika
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