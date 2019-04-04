Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor

YSK Başkanı Güven: Süreç devam ediyorYÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Süreç devam ediyor" dedi.

YSK Başkanı Güven: Süreç devam ediyor



YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ardından yapılan itirazlarla ilgili, "Süreç devam ediyor" dedi.



YSK önünde bekleyen basın mensupları, sabah binaya girişinde Sadi Güven'den, özellikle İstanbul ve Ankara'da seçimin ardından yapılan itirazlarla ilgili değerlendirme almak istedi. Basın mensuplarının sorularını almayan YSK Başkanı Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım" diyerek binaya girdi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi

Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor

22 Oyla Seçimi Kaybetmesine Rağmen Muhtar Oldu, Köy Ayaklandı

Son Dakika! Merkez Bankasından Bir Hamle Daha! Swap Satış Limitini Yüzde 40'a Yükseltti