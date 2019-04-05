Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor (2)

Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor (2)

51 dakika önce

KURUL ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTIYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından binadan ayrıldı.

Ysk Başkanı Güven: Süreç Devam Ediyor (2), System.String[]
KURUL ÜYELERİYLE TOPLANTI YAPTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, kurul üyeleriyle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından binadan ayrıldı. Başkan Güven, saat 10.00'da YSK'ya gelerek, kurul üyeleriyle değerlendirme toplantısı yaptı. Saat 02.00'de YSK'dan ayrılan Güven, "Süreç devam ediyor. İtirazlar bazında tek tek açıklama yapmayacağım" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:19 Kaynak: DHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu, Politika
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