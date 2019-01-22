Ysk Başkanı Güven: "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmayan Suriyeliler Kesinlikle Oy Kullanamaz."
45 dakika önce
YSK Başkanı Güven: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz."
YSK Başkanı Güven: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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