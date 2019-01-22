Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmayan Suriyeliler Kesinlikle Oy Kullanamaz."

Ysk Başkanı Güven: "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmayan Suriyeliler Kesinlikle Oy Kullanamaz."

45 dakika önce

YSK Başkanı Güven: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz."

Ysk Başkanı Güven:
YSK Başkanı Güven: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Suriyeliler kesinlikle oy kullanamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:08 Kaynak: AA

YSK Başkanı, Türkiye, Güncel
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