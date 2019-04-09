Ysk Başkanı Güven: "Yargısal Süreç Devam Ediyor"
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere değerlendirmede bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, YSK binası önünde gazetecilere değerlendirmede bulundu. YSK Başkanı
Güven: "Yargısal süreç devam ediyor. Önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:38 Kaynak: AA
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