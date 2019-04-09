Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Güven: "Yargısal Süreç Devam Ediyor"

Ysk Başkanı Güven: "Yargısal Süreç Devam Ediyor"

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlere ilişkin itirazların tek tek incelendiğini ve yargısal sürecin devam ettiğini söyledi.

Ysk Başkanı Güven:
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlere ilişkin itirazların tek tek incelendiğini ve yargısal sürecin devam ettiğini söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçimlerde itiraz sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Yargısal sürecin devam ettiğini kaydeden Güven, "11 Yüksek Mahkeme üyesinden oluşan Yüksek Seçim Kurulunun toplantılarına temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunlar AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP" ifadelerini kullandı.

Tüm dilekçe ve talepleri değerlendirdiklerini belirten Güven, "Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı sürecinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:44 Kaynak: İHA

YSK Başkanı, Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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