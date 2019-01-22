Ysk Başkanı Güven: "Ysk Olarak Bu İşte Ciddi Manada Hassasiyet Gösteriyoruz ve Seçmenlerimizin...

YSK Başkanı Güven: "YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor.

YSK Başkanı Güven: "YSK olarak bu işte ciddi manada hassasiyet gösteriyoruz ve seçmenlerimizin gerçek yerlerinde oylarını kullanmasını için elimizden geleni yapıyoruz, yasa da onu emrediyor. Hakimlerimize bu konuda resen inceleme yetkisi de verdik."

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