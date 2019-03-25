Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı Güven: YSK seçim hazırlıklarını tamamladı

YSK Başkanı Güven: YSK seçim hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

YSK Başkanı Güven, "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı.

YSK Başkanı Güven: YSK seçim hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
YSK Başkanı Güven, "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:34 

YSK Başkanı, Ekonomi
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