YSK Başkanı Güven: YSK seçim hazırlıklarını tamamladı
1 saat önce
YSK Başkanı Güven, "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı.
YSK Başkanı Güven, "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:34
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