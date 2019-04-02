Son Dakika Haberleri: YSK Başkanı: İtiraz süreci devam ediyor

YSK Başkanı: İtiraz süreci devam ediyor

45 dakika önce

İtiraz sürecinin devam ettiğini belirten YSK Başkanı Sadi Güven, itiraz olmayan yerlerde ise mazbataların verileceğini söyledi.

YSK Başkanı: İtiraz süreci devam ediyor, System.String[]
İtiraz sürecinin devam ettiğini belirten YSK Başkanı Sadi Güven, itiraz olmayan yerlerde ise mazbataların verileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:02 

Sadi Güven, YSK Başkanı, Ekonomi
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