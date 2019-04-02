YSK Başkanı: İtiraz süreci devam ediyor
45 dakika önce
İtiraz sürecinin devam ettiğini belirten YSK Başkanı Sadi Güven, itiraz olmayan yerlerde ise mazbataların verileceğini söyledi.
İtiraz sürecinin devam ettiğini belirten YSK Başkanı Sadi Güven
, itiraz olmayan yerlerde ise mazbataların verileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:02
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