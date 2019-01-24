Ysk Başkanı, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Mansur Yavaş'ın "Ankara'da 2014'te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK'a gelmedi" iddiasını yalanlayarak, "Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Mansur Yavaş'ın "Ankara'da 2014'te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK'a gelmedi" iddiasını yalanlayarak, "Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir" dedi.



YSK Başkanı Güven, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın Ankara'da 2014'te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK'a gelmedi" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde toplam sandık sayısının cezaevleri dahil 12 bin 252 olduğunu belirten Güven, "açılan sandık sayısı 12 bin 252, kayıtlı seçmen sayısı 3 milyon 609 bin 048, oy kullanan seçmen sayısı 3 milyon 286 bin 145, geçerli oy sayısı 3 milyon 162 bin 112, geçersiz oy sayısı 124 bin 33 olarak gerçekleşmiştir. Ankara genelinde seçime katılan siyasi partilerin oy dağılımı ise; Adalet ve Kalkınma Partisi 1 milyon 417 bin 212, Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyon 385 bin 576, Milliyetçi Hareket Partisi 245 bin 765, Büyük Birlik Partisi 41 bin 886, Halkların Demokratik Partisi 27 bin 620, Saadet Partisi 15 bin 224'dür" ifadelerini kullandı.



"Bilindiği gibi sandık kurulları 7 kişiden oluşmakta, kurulun 5 üyesi son milletvekili genel seçiminde en çok oy alan ve seçime katılan siyasi parti temsilcilerinden görevlendirilmektedir" diyen Güven, şunları kaydetti:



"Seçimde sandık kurullarının başlıca görev ve yetkileri 298 sayılı Kanunun 71. maddesinde; sandık çevresinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirleri almak ve oy verme işlerini yürütmek ve denetlemek, ilçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış araçlar ile duyurmak, oy verme işleri hakkında ileri sürülecek itirazları incelemek, karara bağlamak ve kararlarını tutanak defterine geçirerek altını imzalamak, bu kararlardan itiraza uğrayanları derhal ilçe seçim kuruluna göndermek, bu kanundaki esaslara göre sandığa atılmış olan oy pusulalarını saymak, dökümlerini ve sonuçlarını tutanağa geçirmek ve bunları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte, derhal ilçe seçim kuruluna teslim etmek olarak düzenlenmiştir. 2014 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde siyasi partilere sandık kurullarına üye bildirmeleri istenmesi üzerine (cezaevi dahil) toplam 12 bin 252 sandıkta, siyasi partilerden; Adalet ve Kalkınma Partisi 11 bin 730 (yüzde 95,7), Büyük Birlik Partisi 4 bin (yüzde 32,6), Cumhuriyet Halk Partisi 11 bin 442 (yüzde 93,4) Demokrat Parti 465 (yüzde 3,8), Milliyetçi Hareket Partisi 10 bin 700 (yüzde 87,3), Saadet Partisi 3 bin 168 (yüzde 25,9) üye görev yapmıştır. Toplam 12 bin 252 sandıktan 810 sandıkta Cumhuriyet Halk Partili üye görev yapmamıştır. 810 sandığın 669'unda Milliyetçi Hareket Partisinin üyesi görev yapmıştır. Geriye kalan 141 sandığın 24'ünde AK Parti üyesi görev yapmamıştır."



"KURULUMUZA TEK BİR İTİRAZ GELMEMESİNE RAĞMEN…"



Güven, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin görev yapmadığı 117 sandıktan; 12 sandıkta AK Partili ve Saadet Partili üye, 10 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve seçmen üye, 1 sandıkta AK Partili ve Demokrat Partili üye, 4 sandıkta AK Partili, Demokrat Partili ve seçmen üye, 7 sandıkta AK Partili ve Büyük Birlik Partili üye, 5 sandıkta AK Partili, Büyük Birlik Partili ve seçmen üye, 11 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve Büyük Birlik Partili üye, 2 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve Demokrat Partili üye ve 65 sandıkta sadece AK Partili ve seçmen üyenin görev yaptığını belirtti. Güven, açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin görevlisinin olmadığı, ancak; AK Partili üye ile diğer siyasi partili üyelerin görev yaptığı 52 sandıkta; 10 bin 160 seçmen oy kullanmış olup, siyasi partilerin almış oldukları oylar; Adalet ve Kalkınma Partisi 6 bin 118, Cumhuriyet Halk Partisi 2 bin 566, Milliyetçi Hareket Partisi 586, Halkların Demokratik Partisi 93, Saadet Partisi 93, Büyük Birlik Partisi 121' dir. Sadece Adalet ve Kalkınma Partili üye ile sandık kurulu başkanı ve seçmen üyelerden oluşan 65 sandıkta ise, diğer partiler üye vermemiştir. Sadece AK Partili ve seçmen üyesi bulunan toplam 65 sandıkta 14 bin 071 seçmen oy kullanmış olup, siyasi partilerin almış oldukları oylar, Adalet ve Kalkınma Partisi 5 bin 656, Cumhuriyet Halk Partisi 6 bin 833, Milliyetçi Hareket Partisi 762, Halkların Demokratik Partisi 105, Saadet Partisi, 68, Büyük Birlik Partisi 96' dır. Bu oyların; 5 bin 656'sı (yüzde 41,46) AK Parti adayına, 6 bin 833'ü (yüzde 50,1) Cumhuriyet Halk Partisi adayına verilmiştir." Güven, "Sandıkların tamamına yakınında siyasi partili üyeler tarafından tutulan, imzalanan, kare kodlu PDF formatındaki tutanaklar müşahitlere verilmiş, sandık başına asılmış, elektronik ortamda YSK ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle tutanakların tamamı paylaşılmış ve bugüne kadar https://sonuc.ysk.gov.tr adresinden vatandaşların erişimine açılmıştır. 30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir" ifadelerini kullandı.



(İHA)

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