Ysk Başkanı Parti Sözcüsü Gibi Davranıyor"

CHP
Grup Başkanvekili Engin Özkoç
, Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanının siyasi bir partinin sözcüsü gibi davrandığını iddia ederek, "Sen içi boşaltılmış bir kurumda sadece bir kişinin temsilciliğini yapmak için çırpınıp duruyorsun. Senin muhatabın tek bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan. O emir veriyor, sen yerine getiriyorsun." dedi.
Özkoç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, YSK'ye yönelik açıklama ve eleştirilerde bulundu, soruları yanıtladı.
Partisinin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
'ın YSK'nin seçim güvenliği konusunda gereken tedbirleri yeterince almadığını ifade ettiğini aktaran Özkoç, "Yavaş'ın 2014'teki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de yarışı kazanacağını" söyledi.
Özkoç, "Ankara'da trafoya kediler giriyor, AKP
'nin aklına tilkiler giriyor fakat ister kedi ister tilki girsin Mansur Yavaş aslanlar gibi mücadele ediyor, milleti ve Ankara'da yaşayan insanlar için başkentin geleceği için belediye başkanlığı koltuğuna oturacak, oturmakta azimli, hiçbir şey onu engelleyemeyecek. Milletimiz, bu sefer kim ne yaparsa yapsın, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir sonuçla, güçlü bir şekilde Mansur Yavaş'ı belediye başkanlığı koltuğuna oturtacak." diye konuştu.
YSK Başkanının siyasi bir partinin sözcüsü gibi davrandığını ve konuştuğunu ileri süren Özkoç, "bu şekilde konuşmasını daha önce aldığı kararları nedeniyle doğal karşıladıklarını" ifade etti.
YSK'nin önceki seçimde cezaevinde tutuklu bulunan mahkumların ancak ikametgahlarının bulunduğu yerde oy kullanmasına yönelik karar aldığını belirten Özkoç, şöyle devam etti:
"Bunun akılla, vicdanla bağdaşır yanı var mı? Yok. Adamı Silivri
'de cezaevinde tutuyorsun, ikametgahı Sakarya
'da. O gün salıvermeyeceğine göre 'oy kullanma.' diyorsun. Oy kullanma hakkı olan bir vatandaşın elinden oy kullanma hakkını alıyorsun. Yukarıdan sana böyle emredildi, sen 'Emredersin paşam.' dediğin için bu kararı alıyorsun. Mansur Yavaş sana niye güvensin, Türkiye
sana niye güvensin? Biz sana niye güvenelim? Bütün kurumların içini boşalttıkları gibi senin de içini boşaltmışlar. Sen içi boşaltılmış bir kurumda sadece bir kişinin temsilciliğini yapmak için çırpınıp duruyorsun. Senin muhatabın tek bir kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O emir veriyor, sen yerine getiriyorsun. Bizim muhatabımız sen değilsin, muhatabımız millet, biz yolumuzda yürümeye devam ediyoruz."
"Suriye
konusunda Suriye yönetimiyle iletişim kurulmalı"
Özkoç, bir basın mensubunun Adana
Mutabakatı'nı anımsatarak, "(Türkiye daha içerilere müdahale edebilir) şeklinde yorumlamak mı gerekiyor?" sorusu üzerine, Türkiye'nin bu dönemde, milli değerlere özgü bir duruşu olmadığını, egemen güçlerin söylediklerini yerine getirdiğini savundu.
Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın Suriye konusundaki hiçbir söylem ve vaadini yerine getiremediğini öne sürdü.
Suriye konusunda Suriye yönetimiyle iletişim kurulması gerektiğini belirten Özkoç, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayarak sınırda Suriye ordusunun güvenli olarak yer alması sağlanmalı." diye konuştu.
Özkoç, "Putin
ve Trump
'ın uyarısına gerek duymadan, bölge ülkeleri bir araya gelip, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi kendi toprak bütünlüğünü, Suriye'nin de toprak bütünlüğünü göz önüne alıp ona göre kendi sorunlarını halletmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
"AKP'nin sözcülüğünü yaparak CHP'ye saldırıyor" MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin "beka" eleştirilerinin sorulması üzerine de Özkoç, şunları kaydetti:
"Beka sıkıntısı içinde olan Türkiye Cumhuriyeti
ve CHP değildir, AKP hükümeti ve MHP'dir. MHP'nin bugünlerde beka sorunuyla ilgili millete anlatması gereken çok sözü olması gerekiyor. 'Milliyetçiyim, yerliyim.' diyen fakat gereği şeklinde politika üretmeyen, sadece AKP politikalarının takipçisi konumuna gelen bir siyaset kendi bekasını, bundan sonra ne olacağını görmeyen bir siyasettir. Kendilerinin ve AKP'nin bekası tehlikededir.
Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası bir başka ordunun en büyük hissedarı olduğu bir şirkete peşkeş çekiliyor. MHP'nin bu konuda tek bir açıklaması yok. Ülkenin bekası söz konusu, MHP'nin hiç sesi çıkmıyor. O, ülkeyi ve milleti bir tarafa bırakmış, AKP'nin sözcülüğünü yaparak CHP'ye saldırıyor."
Özkoç, "Türkiye'nin hem PKK
terör örgütüyle hem de FETÖ gibi birçok terör örgütüyle mücadele edecek gücü, bilgisi ve birikimi vardır. Halen Türkiye'deki sorun şudur, aynı FETÖ'de olduğu gibi şeriatla yönetilmek istenen bir anlayışı Türkiye'nin başına nasıl bela hale getirdilerse şimdi de aynı şekilde hem PKK hem FETÖ hem de diğer örgütlere karşı, IŞİD'e karşı tutumunun aynı olduğunu düşünüyorum. Bugün Türkiye'de IŞİD militanları kol gezebiliyorsa, kendi bakanının açıkladığı gibi 71 ilde örgütlü hale geldiyse bunun da sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. O yüzden beka sorunu olan Türkiye değil, Türkiye'nin kendisinin başına bela ettiği Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceğidir." dedi.