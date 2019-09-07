Son Dakika Haberleri: Ysk başkanı, rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı
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Ysk başkanı, rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı

1 saat önce

YSK Başkanı, Rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladıSiyamend KAÇMAZMOSKOVA-Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.

YSK Başkanı, Rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı

Siyamend KAÇMAZMOSKOVA- Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.

Türkiye adına YSK Başkanı Sadi Güven, Rusya Federasyonu adına Ella Aleksandrovna Pamfilova protokole imza attı.

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:11 Kaynak: DHA
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