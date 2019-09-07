Ysk başkanı, rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı
1 saat önce
YSK Başkanı, Rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladıSiyamend KAÇMAZMOSKOVA-Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:11 Kaynak: DHA
YSK Başkanı, Rus mevkidaşı ile işbirliği protokolü imzaladı
Siyamend KAÇMAZMOSKOVA- Türkiye Yüksek Seçim Kurulu ile Rusya Federasyonu Merkezi Seçim Komisyonu arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi için protokol imzalandı.
Türkiye adına YSK Başkanı Sadi Güven, Rusya Federasyonu adına Ella Aleksandrovna Pamfilova protokole imza attı.
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