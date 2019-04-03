Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Sadi Güven: "Bugüne Kadar Açıkladığım Rakamı Tüm Siyasi Partilerle Paylaşıyorum Bunlar...

Ysk Başkanı Sadi Güven: "Bugüne Kadar Açıkladığım Rakamı Tüm Siyasi Partilerle Paylaşıyorum Bunlar...

26 dakika önce

YSK Başkanı Sadi Güven: "Bugüne kadar açıkladığım rakamı tüm siyasi partilerle paylaşıyorum Bunlar geçici sonuçlar, biz mazbataları vermek için yasal itiraz sürecin sonucunu bekliyoruz.

Ysk Başkanı Sadi Güven:
YSK Başkanı Sadi Güven: "Bugüne kadar açıkladığım rakamı tüm siyasi partilerle paylaşıyorum Bunlar geçici sonuçlar, biz mazbataları vermek için yasal itiraz sürecin sonucunu bekliyoruz." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:47 Kaynak: İHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Politika
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