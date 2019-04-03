Ysk Başkanı Sadi Güven: "Bugüne Kadar Açıkladığım Rakamı Tüm Siyasi Partilerle Paylaşıyorum Bunlar...
26 dakika önce
YSK Başkanı Sadi Güven: "Bugüne kadar açıkladığım rakamı tüm siyasi partilerle paylaşıyorum Bunlar geçici sonuçlar, biz mazbataları vermek için yasal itiraz sürecin sonucunu bekliyoruz.
YSK Başkanı Sadi Güven
: "Bugüne kadar açıkladığım rakamı tüm siyasi partilerle paylaşıyorum Bunlar geçici sonuçlar, biz mazbataları vermek için yasal itiraz sürecin sonucunu bekliyoruz." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:47 Kaynak: İHA
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