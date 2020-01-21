YSK Başkanı Sadi Güven: Elektrik kesintisi seçim sonuçlarını etkilemedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya YSK Başkanı Sadi Güven: Elektrik kesintisi seçim sonuçlarını etkilemedi - Son Dakika Dünya

YSK Başkanı Sadi Güven: Elektrik kesintisi seçim sonuçlarını etkilemedi

6 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven önceki seçimlerde yaşanan elektrik kesintisinin seçim sonuçlarını etkilemediğini söyledi.

YSK Başkanı Sadi Güven: Elektrik kesintisi seçim sonuçlarını etkilemedi, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimleri yapanın, seçimlerde yarışanın siyasi partiler olduğunu belirterek, "Biz seçimlerin hep sağlıklı, güvenilir şekilde yapılması için gayret sarf ettik." dedi. Görev süresinin dolmasıyla YSK Başkanlığından ayrılacak olan Güven ayrıca, "Elektrik kesintisi seçim sonuçlarını hiç etkilemedi." dedi.


YSK'nin 15. Başkanı olduğunu bildiren Güven, görevde bulunduğu sürede 2 Cumhurbaşkanlığı, 3 milletvekilliği, 2 mahalli idareler seçimi, bir de halk oylaması olmak üzere 8 seçim yapıldığını belirtti.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32 
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