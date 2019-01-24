Ysk Başkanı Sadi Güven, Mansur Yavaş'ın "Ankara'da 2014'te Yerel Seçimde 550 Sandık Sonucu Ysk'ya...
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IHAAW145842-GEN/24-01-2019- YSK Başkanı Sadi Güven, Mansur Yavaş'ın "Ankara'da 2014'te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK'ya gelmedi" iddiasına ilişkin, "30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı...
IHAAW145842-GEN/24-01-2019
- YSK Başkanı Sadi Güven
, Mansur Yavaş
'ın " Ankara
'da 2014'te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK'ya gelmedi" iddiasına ilişkin, "30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir" dedi. 24.01.2019 14: 58: 42 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:04 Kaynak: İHA
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