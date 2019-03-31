Ysk Başkanı Sadi Güven, "Sayım ve Döküm Cetveli İlçe Seçim Kurullarına Teslim Edildi.
2 saat önce
YSK Başkanı Sadi Güven, "Sayım ve döküm cetveli ilçe seçim kurullarına teslim edildi.
YSK Başkanı Sadi Güven
, "Sayım ve döküm cetveli ilçe seçim kurullarına teslim edildi. Sonuçlar ve kazananlar ilçe seçim kurulunca belirlenecek" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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