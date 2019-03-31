Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Sadi Güven, "Sayım ve Döküm Cetveli İlçe Seçim Kurullarına Teslim Edildi.

Ysk Başkanı Sadi Güven, "Sayım ve Döküm Cetveli İlçe Seçim Kurullarına Teslim Edildi.

2 saat önce

YSK Başkanı Sadi Güven, "Sayım ve döküm cetveli ilçe seçim kurullarına teslim edildi.

Ysk Başkanı Sadi Güven,
YSK Başkanı Sadi Güven, "Sayım ve döküm cetveli ilçe seçim kurullarına teslim edildi. Sonuçlar ve kazananlar ilçe seçim kurulunca belirlenecek" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Politika
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