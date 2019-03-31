Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Sadi Güven, "Seçim Sonuçları En Kısa Sürede Vatandaşlarımızın İncelemesine Açılacaktır"...

Ysk Başkanı Sadi Güven, "Seçim Sonuçları En Kısa Sürede Vatandaşlarımızın İncelemesine Açılacaktır"...

1 saat önce

YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır" dedi.

Ysk Başkanı Sadi Güven,
YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanırken Depreme Yakalandılar Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Bakan Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Bir Dönem Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 00:58:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Sadi Güven, "Seçim Sonuçları En Kısa Sürede Vatandaşlarımızın İncelemesine Açılacaktır"...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]