Ysk Başkanı Sadi Güven, "Seçim Sonuçları En Kısa Sürede Vatandaşlarımızın İncelemesine Açılacaktır"...
1 saat önce
YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır" dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven
, "Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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