Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Sadi Güven: " Seçimler Sona Erdi.

Ysk Başkanı Sadi Güven: " Seçimler Sona Erdi.

37 dakika önce

YSK Başkanı Sadi Güven: " Seçimler sona erdi.

YSK Başkanı Sadi Güven: " Seçimler sona erdi. Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibarende itiraz süreci başladı ve devam ediyor.
-"İtirazın olmadığı yerlerde mazbatalar verilecek"

ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarının sorularını yanıtladı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:08 Kaynak: İHA

YSK Başkanı, Sadi Güven, Genel
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