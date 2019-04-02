Ysk Başkanı Sadi Güven: " Seçimler Sona Erdi.
37 dakika önce
YSK Başkanı Sadi Güven: " Seçimler sona erdi.
YSK Başkanı Sadi Güven: " Seçimler sona erdi. Geçici sonuçlar siyasi partilerle paylaşıldı. Dünden itibarende itiraz süreci başladı ve devam ediyor.
-"İtirazın olmadığı yerlerde mazbatalar verilecek"
ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:08 Kaynak: İHA
Ayşe Özyılmazel, Ekrem İmamoğlu'na Övgü Yağdırdı
Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı
Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!
Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak