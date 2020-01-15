YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak - Son Dakika

YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak

6 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yarın seçim yapılacak.

YSK Başkanı Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni üyelikler için Yargıtay ve Danıştay Büyük Genel Kurullarınca yarın seçim yapılacak.

YSK'de, Yargıtay üyeliğinden seçilen Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin görev süreleri 23 Ocak'ta dolacak.

YSK'nin Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri aynı gün sona eriyor.

Başkan dahil 6 üyeden boşalan üyelikler için Yargıtay ve Danıştaydan 3'er üye belirlenecek.

Yargıtay Genel Kurulunca yarın yapılacak seçimde, üye tam sayısının salt çoğunluğunu alan 3 aday YSK üyeliğine seçilecek.

Danıştay Genel Kurulunca, boşalan 3 üyelik için yeni isimler 16 Ocak Perşembe günü belirlenecek.

Toplam 6 üyenin seçilmesinin ardından yeni üyeler 24 Ocak'ta göreve başlayacak. YSK üyeleri toplanarak, kendi aralarından salt çoğunluk ve gizli oyla başkan seçecek.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:50 Kaynak: AA
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