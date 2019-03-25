Ysk Başkanı Sadi Güven: "Ysk, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları Seçim İçin Hazırlıklarını...
1 saat önce
YSK Başkanı Sadi Güven: "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı.
YSK Başkanı Sadi Güven
: "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:15 Kaynak: AA
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