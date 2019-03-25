Son Dakika Haberleri: Ysk Başkanı Sadi Güven: "Ysk, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları Seçim İçin Hazırlıklarını...

Ysk Başkanı Sadi Güven: "Ysk, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları Seçim İçin Hazırlıklarını...

1 saat önce

YSK Başkanı Sadi Güven: "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı.

Ysk Başkanı Sadi Güven:
YSK Başkanı Sadi Güven: "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Sadi Güven, YSK Başkanı, Güncel
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