YSK Başkanı Yener: Hatay'da 1 milyon, Kahramanmaraş'ta 750 bin seçmen var - Son Dakika
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YSK Başkanı Yener: Hatay'da 1 milyon, Kahramanmaraş'ta 750 bin seçmen var

27.04.2023 00:48

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, deprem bölgesindeki son durumu paylaştı. Depremlerin en ağır hasarı verdiği Hatay'da 1 milyon 62 bin 40 seçmenin sandığa gideceğini aktardı. Kahramanmaraş'ta yaklaşık 750 bin seçmenin bulunduğunu dile getiren Yener, "Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 150 adet konteyner ihtiyaç bulunulduğu görülmüş ve önümüzdeki hafta içinde bu ihtiyacın karşılanacağı tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi siyasetin atmosferi iyiden iyiye ısınırken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu şehirlerdeki seçmenlerin sayısı merak konusu oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI"

YSK Başkanı Ahmet Yener, Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yener, depremden etkilenen bölgelerde çalışmaların tamamlandığını ve seçmenlerin oy kullanması için güvenli alanların oluşturulduğunu söyledi.

"HATAY'DA 1 MİLYONDA 62 BİN 40 KAYITLI SEÇMEN VAR"

Bu bölgelerdeki seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanması için kent genelinde konteynerler hazırlandığını, seçim gününe kadar da kalan bazı eksikliklerin giderileceğini ifade eden Yener, "Antakya ve Defne ilçelerinde yaklaşık 350 bin seçmen sandık başına gidecek. Hatay'da toplam 1 milyon 62 bin 40 kayıtlı seçmen bulunuyor." diye konuştu.

BİR SONRAKİ DURAĞI KAHRAMANMARAŞ OLDU

Ahmet Yener Hatay'ın yanı sıra Kahramanmaraş'ta da incelemelerde bulundu. Yener, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile görüştü. Yener daha sonra heyetle beraber Kahramanmaraş adalet sarayında bir takım görüşmeler gerçekleştirdi.

"150 ADET KONTEYNER İHTİYACI VAR"

Hatay'dan sonra Kahramanmaraş'ta da deprem sonra gerçekleşecek seçimlere ilişkin güvenlik tedbirlerini yerinde görmek istediğini belirten Yener, "Daha önce de bölgeye heyetlerimiz incelemelerde bulundu. Yaklaşan süreçte de bizzat kendim gözlemlerde bulunmak istedim. Hatay'da seçmenlerin oy kullanması için gerekli olan konteyner temin edilmeye başlandığı ve oy kullanma açısından güvenli olduğu görülmüştür. Kahramanmaraş genelinde yaklaşık 150 adet konteyner ihtiyaç bulunulduğu görülmüş ve önümüzdeki hafta içinde bu ihtiyacın karşılanacağı tespit edilmiş ve 14 Mayıs'a kadarda tüm eksiklerin giderileceğini bizlere aktarmıştır. İl genelinde güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilmiştir. Bu da bizi sevindiren bir gelişmedir" diye konuştu.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 750 BİN SEÇMEN BULUNUYOR"

Kahramanmaraş'ta 750 bin seçmenin oy kullanacağını aktaran Yener, "Hatay'daki ziyaretimiz sırasında seçmen sayısına ilişkin bir beyanatta bulunmuştuk. Yanlış bir anlaşılma oluşmuş, Antakya merkezde ve Defne ilçemizde ziyarette bulunduk. Verdiğimiz rakam Antakya merkez ve Defne ilçelerimizin toplamına ilişkindir. Hatay toplamındaki seçmen sayımız yaklaşık 1 milyon 61 bin civarındadır. Kahramanmaraş'ta da yaklaşık 750 bin seçmenimiz bulunmaktadır. 14 Mayıs sabahı tüm bölgede alınan tedbirler neticesinde seçmenlerimiz güvenli bir şekilde oylarını kullanacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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