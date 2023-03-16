YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı Açıklaması

16.03.2023 13:38
YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı Açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların, 75 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanabileceğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşların, 75 ülke ve 156 temsilcilikte oy kullanabileceğini bildirdi.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, bugün yapılan kurul toplantısının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların çalışmasının tamamlandığını söyledi.

Ahmet Yener, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışma sonucunda 75 ülke, 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiş olup bu ülkeler Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir."

Sandık kurullarının teşekkülüne ilişkin ilke kararlarının da belirlendiğini aktaran Yener, "Ayrıca belirtmiş olduğumuz 75 ülke ve 156 temsilciliğe ilaveten vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerleşim yerlerinde de sandık kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
YSK Başkanı Yener: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak YSK Başkanı Yener: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak YSK Başkanı Yener: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak YSK Başkanı Yener: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu, YSK Başkanı, Ahmet Yener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Survivor 2023'ün yedeklerinde yer alan 3 yarışmacı, gelecek sene ana kadroda yarışacak
15:14 Yıldız futbolcu İlkay Gündoğan baba oldu! Bebeklerine Kais adını verdiler
14:57 Son Dakika! İran-Türkiye sınırında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
14:33 Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yaşadığı evlat acısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu
14:21 Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi
14:03 Görüntü 4.8'lik depremin vurduğu Bolu'dan! Vatandaşlar panikle bir anda sokağa döküldü
14:16 Bakan Soylu "Yetkilerden tek isteğim var" diyen acılı anneyi aradı: Nerede olursa olsun getireceğim onu
13:15 ABD, Rus uçağının İHA'yı düşürdüğü anların görüntüsünü yayınladı
13:59 Son Dakika: Bolu'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
13:55 Jorge Jesus büyük sürprize hazırlanıyor! İşte Fenerbahçe-Sevilla maçında muhtemel 11'ler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2023 15:29:31. #1.11#
SON DAKİKA: YSK Başkanı Yener, yurt dışında oy kullanılabilecek ülke sayısını açıkladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement