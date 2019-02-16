YSK Başkanından "seçim güvenliği" açıklaması
5 dakika önce
YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti.
YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:40
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