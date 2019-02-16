Son Dakika Haberleri: YSK Başkanından "seçim güvenliği" açıklaması

YSK Başkanından "seçim güvenliği" açıklaması

5 dakika önce

YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti.

YSK Başkanından
YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:40 

Ekonomi
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