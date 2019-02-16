YSK Başkanından "seçim güvenliği" açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti.

YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşların, oy kullandıkları sandıktan çıkan sonucun ıslak imzalı tutanağını YSK sitesinden kontrol edebileceğini belirterek, "Herkes kolay erişebilsin diye sistem basitleşti. Herkes kendi oy kullandığı sandıktan çıkan sonuca baksa spekülasyonlar ortadan kalkar" dedi.

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