YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolması nedeniyle 24 Ocak'ta başkanlık seçimi yapılacak.



YSK Başkanlığına 24 Ocak 2013'te 6 yıllık süre için seçilen ancak daha sonra süresi 1 yıl uzatılan YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Ocak'ta 7 yıllık görev süresini tamamlıyor. Güven'in yanı sıra YSK üyeleri Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri doluyor. Bu 6 ismin yerine 3'ü Yargıtay, 3'ü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimlerin belirlenmesi gerekiyordu. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da bir süredir seçim yapılıyordu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener ile Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, Yargıtay'dan YSK üyesi seçildi. Danıştay'dan ise Battal Öğüt ve Ali Ürker YSK'nın yeni üyeleri oldu.



6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından YSK toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek. - ANKARA