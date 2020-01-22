YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika

YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak

14 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolması nedeniyle 24 Ocak'ta başkanlık seçimi yapılacak.

YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'in görev süresinin dolması nedeniyle 24 Ocak'ta başkanlık seçimi yapılacak.

YSK Başkanlığına 24 Ocak 2013'te 6 yıllık süre için seçilen ancak daha sonra süresi 1 yıl uzatılan YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Ocak'ta 7 yıllık görev süresini tamamlıyor. Güven'in yanı sıra YSK üyeleri Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın da görev süreleri doluyor. Bu 6 ismin yerine 3'ü Yargıtay, 3'ü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimlerin belirlenmesi gerekiyordu. Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da bir süredir seçim yapılıyordu. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener ile Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Akgün, Yargıtay'dan YSK üyesi seçildi. Danıştay'dan ise Battal Öğüt ve Ali Ürker YSK'nın yeni üyeleri oldu.

6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından YSK toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek.

(İHA)

Yüksek Seçim Kurulu, Sadi Güven, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi
Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek Bisikleti araç olarak değerlendirip, ceza kestiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 15:59:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YSK başkanlık seçimi 24 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]