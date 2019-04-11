Son Dakika Haberleri: Ysk, Büyükçekmece Seçim İptali Talebi Görüşmesini Erteledi

Ysk, Büyükçekmece Seçim İptali Talebi Görüşmesini Erteledi

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.

Ysk, Büyükçekmece Seçim İptali Talebi Görüşmesini Erteledi, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.

YSK, İstanbul'da süren oy sayım işlemlerinin tamamlanması kapsamında görüş birliğine vardı. İstanbul'da Küçükçekmece'de oyların sayımı bitmek üzere, Maltepe ilçesinde ise sayım devam ediyor. Toplamda 57 sandık sayıldı. YSK, il birleştirme tutanağının tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'un genelinde yapılacak olağanüstü itirazıyla birlikte ele alınmasını uygun gördü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:14 Kaynak: İHA
AK Parti, Büyükçekmece, Yüksek Seçim Kurulu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi BB Erzurumspor, Kasımpaşa Maçının İptali İçin TFF'ye Başvurdu YSK'nın Büyükçekmece Kararına CHP'den İlk Tepki: Ağır Baskı Altındalar 16 Köpeği Vahşice Öldüren Zanlıları, Adliye Girişinde Sokak Köpeği Karşıladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 20:45:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ysk, Büyükçekmece Seçim İptali Talebi Görüşmesini Erteledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]