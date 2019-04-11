Ysk, Büyükçekmece Seçim İptali Talebi Görüşmesini Erteledi
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:14 Kaynak: İHA
(YSK), AK Parti
'nin Büyükçekmece
'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.
YSK, İstanbul
'da süren oy sayım işlemlerinin tamamlanması kapsamında görüş birliğine vardı. İstanbul'da Küçükçekmece
'de oyların sayımı bitmek üzere, Maltepe
ilçesinde ise sayım devam ediyor. Toplamda 57 sandık sayıldı. YSK, il birleştirme tutanağının tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'un genelinde yapılacak olağanüstü itirazıyla birlikte ele alınmasını uygun gördü. - ANKARA
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