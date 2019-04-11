Ysk Büyükçekmece Seçim İptali Talebi Görüşmesini Erteledi
9 dakika önce
YSK Büyükçekmece seçim iptali talebi görüşmesini ertelediANKARA - Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.
YSK Büyükçekmece seçim iptali talebi görüşmesini erteledi
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 08:23 Kaynak: İHA
ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu
AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.
YSK, İstanbul'da süren oy sayım işlemlerinin tamamlanması kapsamında görüş birliğine vardı. Istanbul'da Küçükçekmece'de oyların sayımı bitmek üzere, Maltepe ilçesinde ise sayım devam ediyor. Toplamda 57 sandık sayıldı. YSK il birleştirme tutanağının tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'un genelinde yapılacak olağanüstü itirazıyla birlikte ele alınmasını uygun gördü.
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