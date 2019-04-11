Ysk Büyükçekmece Seçim İptali Talebi Görüşmesini Erteledi

YSK Büyükçekmece seçim iptali talebi görüşmesini ertelediANKARA - Yüksek Seçim Kurulu AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.

YSK Büyükçekmece seçim iptali talebi görüşmesini erteledi



ANKARA - Yüksek Seçim Kurulu

AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptaline ilişkin kurul görüşmesini erteledi.

YSK, İstanbul'da süren oy sayım işlemlerinin tamamlanması kapsamında görüş birliğine vardı. Istanbul'da Küçükçekmece'de oyların sayımı bitmek üzere, Maltepe ilçesinde ise sayım devam ediyor. Toplamda 57 sandık sayıldı. YSK il birleştirme tutanağının tamamlanmasının ardından AK Parti'nin İstanbul'un genelinde yapılacak olağanüstü itirazıyla birlikte ele alınmasını uygun gördü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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