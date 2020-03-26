YSK Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika

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YSK Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti
7 saat önce
YSK, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.
YSK, CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:55 Kaynak: İHA
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