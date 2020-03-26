YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika

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YSK, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal etti
6 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasınının iptaline karar verdi.
Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Aydar'ın belediye başkanlığına yapılan itiraz, YSK'nin gündemine geldi.
YSK, Aydar'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.
Ceyhan'da yeni belediye başkanı, belediye meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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