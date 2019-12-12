YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika

YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti

6 saat önce

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.

YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.

Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Aksak'ın belediye başkanlığına itiraz edildi.

İtiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aksak'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.

Ceylanpınar'da yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

Abdullah Aksak, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti
Son dakika: ABD Senatosu sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etti Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde

Son Dakika Haberleri
00:38 Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Senatosunun Ermeni kararına tepki: "Utanın" - Son Dakika
00:36 Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO Kültürel Miras Listesi'ne girdi - Son Dakika
00:30 Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihin nasıl... - Son Dakika
00:29 Demonstration in Algeria as presidential elections take place - Son Dakika
00:28 Budapeşte'de kitap tanıtımı - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:40:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]