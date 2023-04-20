YSK, Cumhurbaşkanı Adaylarının Propaganda Konuşmalarına İlişkin Kararını Yayınladı

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 13'üncü Cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınladı. Cumhurbaşkanı adayları 7 Mayıs ile 13 Mayıs günü saat 18.00 arasında "Konuşma ve görüntülü propaganda" hakkını kullanacak. Cumhurbaşkanı adaylarının bir günde en fazla kullanabileceği konuşma süresi 10 dakika olacak. Konuşma sırası için 27 Nisan'da YSK'da kura çekilecek.

YSK'nın, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'de yayınlanacak propaganda konuşmalarına ilişkin iki ayrı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayınlandı.

Alınan kararlara göre; 13'üncü Cumhurbaşkanı adayları; radyo ve televizyonda yapacakları konuşma ve görüntülü propagandalarını 7 Mayıs Pazar günü ile 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00 arasında yapacak. Adaylar, konuşma isteklerini en geç 26 Nisan'a kadar YSK'ya bildirecekler. Konuşma sırası için 27 Nisan'da YSK'da kura çekilecek.

Seçimin ikinci tura kalması halinde ise adaylar 24 Mayıs-27 Mayıs arasında konuşacaklar. İkinci kura kalan adaylar için ise 22 Mayıs'ta konuşma sırası için kura çekimi yapılacak.

Adayların yapacağı konuşmaların hangi gün, hangi saatte yapacakları TRT'de haberler sırasında önceden duyurulacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları konuşmalar süreleri toplamda 20 dakika ile sınırlı. Adayların konuşmaları sırasında takım elbise ve kravat takma zorunluluğu bulunuyor. Adaylar konuşma yaparken ekranda yalnızca kendilerinin olması; Türk bayrağı dışında başka bir şey bulunmaması şartı var.

AKP'YE 20, CHP'YE 10 DAKİKA İLAVE KONUŞMA SÜRESİ

Seçime katılacak siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere programlarını ve vaatlerini anlatan iki konuşma hakkı verilecek. TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere ilave olarak 10'ar dakika propaganda; TBMM'de en fazla üyeye sahip siyasi partiye 20 dakika, TBMM'de en fazla üyeye sahip ikinci siyasi partiye ise ilave olarak 10 dakikalık propaganda hakkı verilecek.

Seçime katılacak Adalet ve Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Zafer Partisi'nin 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı bulunuyor.

Buna ek olarak Meclis'te grubu bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilaveten 10'ar dakikalık propaganda hakkı; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin TBMM'de en fazla üyesi olduğu için 20 dakikalık ilave propaganda hakkı; Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise TBMM'de en fazla üyeye sahip ikinci parti olduğu için 10 dakikalık propaganda hakkı var.

Siyasi partilerin konuşma ya da görüntülü propaganda yapma isteklerini; görüntülü yapmak hakkına sahip partilerin hangi gün, hangi saatte nasıl yapacaklarını da belirterek, en geç 26 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'a kadar YSK'ya başvurmaları gerekiyor. 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00'da YSK'da ad çekme ile belirlenecek.

Partiler, 7 Mayıs Pazar günü ile 13 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'a kadar bu haklarını kullanabilecekler.