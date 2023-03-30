YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına karşı yapılan itirazları reddetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmasına itiraz eden İyi Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ilettiği dilekçeler değerlendirildi. Milyonlar verilecek kararı merakla beklerken, YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçerek alınan kararı açıkladı.

YSK İTİRAZLARI DEĞERLENDİRDİ

Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına yapılan itirazların değerlendirilerek oy birliğiyle reddedildiğimi belirtti. Yener, "Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığının önünde engel yok." dedi.

YSK Başkanı Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Öncelikle Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı yapmış olduğu itiraz öncelikle değerlendirmiş, oy çokluğuyla Millet partisinin kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiş. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine dönük olarak Seçim takvimindeki sürece göre Resmi Gazete'de cumhurbaşkanı adayları ilan edilmiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda itirazlar değerlendirilmiştir.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞININ ÖNÜNDE ENGEL YOK

Kılıçdaroğlu'nun, Muharrem İnce'nin ve Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan itirazları bulunmuştur. Kurulumuz her 3 adaya yönelik olarak yapılan itirazları değerlendirmiş ve değerlendirme sonucunda 77. 101. 116 maddeleri ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu birlikte değerlendirilmiş, ve yapılan değerlendirme sonucunda oy birliğiyle her üç adayın adaylıklarına yönelik itirazın reddine karar verilmiştir.

PROPAGANDA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kesin listelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kurulun seçim takvimine göre yarın da cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak.

İLK İTİRAZI İYİ PARTİ YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilk itiraz İyi Parti'den gelirken, parti kurmayları YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin itiraz dilekçesi vermişti. Dilekçe teslimi öncesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "1982 Anayasası'nın ilk halindeki düzenleme de 'Bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez' şeklindedir. Sonra 2007 yılında ve 2017 yılındaki değişiklikle de üzerinde hiçbir oynama yapılmayan husus şudur: 'Bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez.' Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda da aynı ifade yer almaktadır. Bu değişiklikler yapılırken geçici bir madde de konulmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN MUHALEFETE YANIT

İYİ Parti'nin ardından DEVA Partisi ve Memleket Partisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itiraz da bulunurken AK Parti cephesinden yapılan açıklamalarda ise adaylığında herhangi bir engel bulunmadığı vurgulanmıştı. Benzer bir açıklama da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelirken, açıklamada şu ifadeler yer verilmişti. "Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri gerek ise Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da Anayasaya aykırı yorumlarla Anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa'nın yeni 101'inci maddesine göre ikinci adaylığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur. Ayrıca bu hakkın kullanımı da Anayasa'nın teminatı altındadır.''