Ysk'da Yeni Bir Gelişme Yok
2 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Olağanüstü bir gelişme yok" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Sadi Güven
, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Olağanüstü bir gelişme yok" dedi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından itiraz sürecinin başlamasıyla birlikte gözler YSK Başkanı
Sadi Güven'e çevrildi. Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir gelişme olursa açıklama yaparız" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:11 Kaynak: İHA
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