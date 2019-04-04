Son Dakika Haberleri: Ysk'da Yeni Bir Gelişme Yok

Ysk'da Yeni Bir Gelişme Yok

2 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Olağanüstü bir gelişme yok" dedi.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin, "Olağanüstü bir gelişme yok" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından itiraz sürecinin başlamasıyla birlikte gözler YSK Başkanı Sadi Güven'e çevrildi. Güven, "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir gelişme olursa açıklama yaparız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:11 Kaynak: İHA

YSK Başkanı, Sadi Güven, Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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