YSK'dan 23 Haziran kararı: Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri yeniden görev yapacak
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Yüksek Seçim Kurulu, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev almalarına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:08
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev almalarına karar verdi.
YSK'DAN 23 HAZİRAN İÇİN GÖREV KARARI
Haklarında soruşturma açılan Şişli İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu Müdürü Hatice Çelebi ve Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Vedat Güneş'in Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu'na YSK'ya iletilmek üzere yazdıkları dilekçeye kurumdan yanıt geldi.
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