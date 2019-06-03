Son Dakika Haberleri: YSK'dan 23 Haziran kararı: Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri yeniden görev yapacak
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YSK'dan 23 Haziran kararı: Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri yeniden görev yapacak

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev almalarına karar verdi.

YSK'dan 23 Haziran kararı: Soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri yeniden görev yapacak, System.String[]

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin, 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görev almalarına karar verdi.

YSK'DAN 23 HAZİRAN İÇİN GÖREV KARARI

Haklarında soruşturma açılan Şişli İlçe Seçim Kurulu Seçmen Kütük Bürosu Müdürü Hatice Çelebi ve Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Vedat Güneş'in Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu'na YSK'ya iletilmek üzere yazdıkları dilekçeye kurumdan yanıt geldi.


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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:08 
Yüksek Seçim Kurulu, Dünya
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