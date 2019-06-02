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YSK'dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı

17 dakika önce

YÜKSEK Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

YSK'dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı, System.String[]
YÜKSEK Seçim Kurulu, (YSK) sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürlerinin yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.
Şişli 1'inci İlçe Seçim Kurulu, sandık kurullarının yasaya aykırı oluşturulması gerekçesiyle soruşturma geçiren ilçe seçim müdürlerinin 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde görev alıp almaması hususunda YSK'dan görüş istedi. Şişli Seçim Müdürü Hatice Çelebi tarafından YSK'ya gönderilen yazıda, bazı sandık kurullarının yasaya aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edildiği hatırlatılarak, "Sandık kurullarını yasaya aykırı oluşturan ilçe seçim kurulu müdürlerinin şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır" şeklinde haberlerin basına yansıdığı belirtildi. Dilekçede, söz konusu haberlerin kamuoyunda haksız bir algı oluşturduğu, bu algının telafisi imkansız ithamlara sebebiyet verdiği ve bu durumun ilçe seçim müdürlerinin morallerinin bozulmasına neden olduğu ifade edildi.
GENELGE HATIRLATILDI
Dilekçeyi inceleyen YSK, soruşturma geçiren ilçe seçim müdürleri ile yeniden seçime gidilmesinin doğru olup olmadığı hususunda istenilen görüşe, kurulun 25 Ocak 2018 tarihli ve 2018/62 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgeyi hatırlatarak şöyle yanıt verdi:
"İlçe seçim kurulu başkanlarının ve seçim müdürlerinin görev, yetki ve sorumlulukları 298 sayılı Kanunun 15 ve devamı maddeleri ile Seçim Müdürlükleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Genelgede belirlenmiş olup, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilçe seçim kurulu başkanı, seçim müdürü ve seçim personelinin görev değişikliği hususunda bu aşamada yapılacak bir işlem bulunmadığına, karar verildi."


- Ankara
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Güncel
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