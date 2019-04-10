Son Dakika Haberleri: Ysk'dan Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmemesi Kararı

Ysk'dan Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmemesi Kararı

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş olan başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi.

Ysk'dan Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmemesi Kararı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş olan başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi. YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi. Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ya itirazda bulunulması üzerine YSK, itiraz edilen isimlerle ilgili il seçim kurullarına başvurdu. Başvurunun üzerine YSK'dan alınan kararda, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesi yer aldı. YSK'nın söz konusu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hüküm sonucunda aldığı bildirildi.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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