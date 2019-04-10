Ysk'dan Khk'lı Başkanlara Mazbata Verilmemesi Kararı
1 saat önce
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş olan başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
(YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmiş olan başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi.
YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi. Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ya itirazda bulunulması üzerine YSK, itiraz edilen isimlerle ilgili il seçim kurullarına başvurdu. Başvurunun üzerine YSK'dan alınan kararda, KHK ile ihraç edilen adaylara mazbata verilmemesi yer aldı. YSK'nın söz konusu kararı, ilgili kanun ve KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hüküm sonucunda aldığı bildirildi. - ANKARA
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