Ysk'dan Seçimlerde Parmak Boyası Kararı: "Yasal Düzenleme Gerektiğinden İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına…" - Son Dakika
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Ysk'dan Seçimlerde Parmak Boyası Kararı: "Yasal Düzenleme Gerektiğinden İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına…"

09.03.2023 19:43

YSK, İYİ Parti'nin seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetti. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "Yüksek Seçim Kurulu, 'Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına' şeklinde karar verdi" açıklamasını yaptı.

YSK, İYİ Parti'nin seçimlerde parmak boyası kullanılması talebini reddetti. İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, " Yüksek Seçim Kurulu, 'Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına' şeklinde karar verdi" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın talimatıyla bugün, "seçimlerle parmak boyası" uygulanması talebiyle, YSK'ya başvurmuştu.
Öztürk, bugün verdiği dilekçede; "Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem milletvekili genel seçiminde, Anayasa madde 79 gereğince her iki seçim türünde de 'parmak boyası' uygulanması hususunda karar alınmasını saygılarımla talep ederim" dedi.

YSK bugün karar verdi. Öztürk, kararı; sosyal medya hesabında "Seçimlerde parmak boyası' uygulanması talebimize Yüksek Seçim kurulu, 'Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına' şeklinde karar verdi" açıklamasını yaptı.
Kaynak: ANKA
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Yüksek Seçim Kurulu, Tolga Öztürk, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ysk'dan Seçimlerde Parmak Boyası Kararı: 'Yasal Düzenleme Gerektiğinden İşlem Yapılmasına Yer Olmadığına…' - Son Dakika

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