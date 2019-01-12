Ysk'dan Seçmenlere Adres Uyarısı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını ve bu durumda olan seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklarını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını ve bu durumda olan seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklarını bildirdi. YSK'dan yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı hakkında; basında haberler yer almakta olup, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de Başkanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır. 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" denildi.



(Pelin Üzek Kılıç/İHA)

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