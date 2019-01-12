Son Dakika Haberleri: Ysk'dan Seçmenlere Adres Uyarısı

Ysk'dan Seçmenlere Adres Uyarısı

38 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını ve bu durumda olan seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklarını bildirdi.

Ysk'dan Seçmenlere Adres Uyarısı, System.String[]
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtlarının dondurulacağını ve bu durumda olan seçmenlerin askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklarını bildirdi. YSK'dan yapılan açıklamada, "31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin bazı bölgelerde seçmen hareketinin olduğu ve bu hareketin muhtarlık seçimlerini etkilemeye yönelik olarak yapıldığı hakkında; basında haberler yer almakta olup, bazı ilçe seçim kurulu başkanlıkları ile siyasi partilerden de Başkanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır. 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılmıştır. Yapılan tahkikat sonucunda beyan edilen yerleşim yerinde oturmadığı belirlenen seçmenlerin kayıtları dondurulacak olup, bu durumda olan seçmenler askı süresi içinde gerçek yerleşim yerlerine kayıtlarını aldırmadıkları takdirde önceki yerleşim yerinde de oy kullanamayacaklardır. Bu nedenle; seçmenlerimizin gerçek yerleşim yerlerinde kayıtlı olmaları, oy kullanma yetkileri bakımından yasal zorunluluktur" denildi.

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:41 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Güncel
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