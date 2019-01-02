Son Dakika Haberleri: YSK'dan seyyar sandık kararı

YSK'dan seyyar sandık kararı

22 dakika önce

Yerel seçimlerde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvurularında talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilecek.

YSK'dan seyyar sandık kararı, System.String[]
Yerel seçimlerde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvurularında talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:55 

Ekonomi
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