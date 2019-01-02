YSK'dan seyyar sandık kararı

Yerel seçimlerde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvurularında talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilecek.

Yerel seçimlerde hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için yapılacak seyyar sandık başvurularında talep formu ile "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık raporu ibraz edilecek.

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